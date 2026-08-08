Vali Sözer Çerkeşli Köyü\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çerkeşli Camii'nde dün Cuma namazını eda eden Vali Sözer, namazın ardından köy sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, köyün mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında köy sakinleriyle hasbihal etti.

Vali Sözer, köylerin ihtiyaçlarının yerinde görülmesinin ve vatandaşların görüşlerinin doğrudan dinlenmesinin önemine dikkat çekti.