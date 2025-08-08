Vali Sözer\'den Bakan Bak\'a Ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik genelinde yürütülen gençlik ve spor yatırımları ile devam eden projeler ele alındı. Vali Sözer, Bilecik'te gençlerin sportif faaliyetlere erişimini artırmak, altyapıyı güçlendirmek ve gençlik merkezlerini yaygınlaştırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında Bakan Bak'a bilgi verdi. Görüşmede, mevcut projelerin durumu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar da gündeme geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Sözer, gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe atılan sağlam bir adım olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Bakan Bak'a teşekkür etti. Bakan Osman Aşkın Bak ise Bilecik'te gençlik ve spor alanında yürütülen projeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. - BİLECİK