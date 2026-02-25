Vali Sözer, Hafızlık Öğrencileriyle İftar Yaptı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmanlı Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, eğitim süreçleri ve hafızlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Programda yaptığı değerlendirmede, hafızlık müessesesinin milletimizin manevi değerleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Sözer, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 'Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir' hadisi şerifini hatırlatarak, bu müjdeye mazhar olan öğrencilerin önemli bir vazifeyi yerine getiriyorlar" dedi.

Öğrencilerle aynı sofrada oruç açmanın kendileri için büyük bir memnuniyet olduğunu belirten Vali Sözer, hafızlık eğitimi alan gençlerin hem ilim hem de ahlak yönünden donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. - BİLECİK