Vali Sözer Hıdırellez Şenliğinde

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum müdürleriyle birlikte Hıdırellez şenliğine otobüsle gitti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Bilecik'in Alpagut ve Deresakarı köylerinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı. Şenlik alanına otobüsle giden Vali Sözer ve kurum müdürleri, vatandaşlarla bir araya gelerek Hıdırellez coşkusunu paylaştı. Program kapsamında köy sakinleriyle sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerin ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, ilgili kurum müdürleriyle birlikte çeşitli konularda istişare yapıldı. Yoğun katılımın olduğu şenliklerde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Faik Oktay Sözer, program sonunda yaptığı açıklamada, "Alpagut ve Deresakarı köyü sakinlerimize misafirperverlikleri ve içten ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK