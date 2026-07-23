Vali Sözer Huzurevi Sakinleriyle Çilek Hasadı Yaptı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, huzurevi sakinleriyle çilek hasadı yaptı.

Vali Sözer, Bilecik'in Ulupınar Köyü'nde düzenlenen çilek hasadı programına katıldı. Üreticiler ve Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle birlikte çilek toplayan Vali Sözer, hem üreticilerle bir araya geldi hem de büyüklerle hasadın bereketini paylaştı. Program kapsamında üreticilerden yürütülen çilek üretimi hakkında bilgi alan Vali Sözer, Bilecik'te tarımsal üretimin her geçen yıl güçlenerek çeşitlendiğini belirtti. İl genelinde 316 dekar alanda gerçekleştirilen çilek üretiminin yıllık 203 ton kapasiteye ulaştığı öğrenilirken, üretimin ağırlıklı olarak Bozüyük, Merkez, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde yapıldığı, en geniş üretim alanının ise 105 dekarla Pazaryeri ilçesinde bulunduğu belirtildi.

Ulupınar Köyü ise başarı hikayesiyle dikkat çekti. Üretici Yalçın Nar'ın hobi amaçlı 2 dönümlük alanda başladığı çilek üretimi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje desteği, teknik rehberlik ve yayım çalışmalarıyla büyüyerek 42 dönümlük ticari üretim alanına dönüştü. Üretimde yakalanan bu gelişim, köyü Bilecik'te örnek uygulamalardan biri haline getirdi.

Hasat programı, üreticiler ve huzurevi sakinleriyle gerçekleştirilen sohbetin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİLECİK