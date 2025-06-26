Vali Sözer, Özel Güvenlik Haftası\'nı Kutladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve beraberindeki özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti. Ziyarette, özel güvenlik hizmetlerinin önemi ve bu alanda görev yapan personelin üstlendiği sorumluluklar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, kamu güvenliğinin sağlanmasında emniyet teşkilatına destek sunan özel güvenlik görevlilerinin, fedakarca yürüttükleri hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Vali Sözer, toplumun huzuru ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - BİLECİK