Vali Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı'nı Ziyaret Etti

Vali Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı\'nı Ziyaret Etti
01.07.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşın nabzını tuttu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nı ziyaret eden Vali Sözer, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazarda tezgahları tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında pazardaki hareketliliği yerinde inceleyen Vali Sözer, esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü belirten Sözer, devletin vatandaşla iç içe olmaya devam edeceğini ifade etti. Vali Sözer, Pazar esnafının görüşlerini alarak alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Esnafımız ekonomimizin temel taşlarından biridir. Üreten, emek veren ve alın teriyle geçimini sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Söğüt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:17:04. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Sözer, Söğüt Perşembe Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.