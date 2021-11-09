Vali Su: "O'nu daha iyi anlamaya ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş bir lider olduğunu vurgulayarak, "O'nu daha iyi anlamaya, vatanımıza sahip çıkmaya ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Su, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında milletçe saygı ve minnetle andıklarını belirten Su, "Büyük Önder, ülkemizin içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen milletimize duyduğu sonsuz güven ve inançla başlattığı bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, tüm dünyaya milletimizin hürriyet ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini göstermiştir. Büyük Devlet Adamı Atatürk, tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş bir lider olarak dünyadaki tüm mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bizler de O'nu daha iyi anlamaya, bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanımıza sahip çıkmaya ve ülkemizi her alanda çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze vatan uğruna mücadele veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN