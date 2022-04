Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Bakanı Yakup Turgut, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının da katıldığı program Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların da iftar yaptığı alanda yemeğini sıraya girerek diğer protokol üyeleriyle birlikte kendisi alan Vali Taşbilek, salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Programda yaptığı konuşmada davetlerine icabet eden herkese teşekkür eden Vali Taşbilek, "Allah hayırlı ramazanlar nasip etsin. İnşallah sağlık içinde bayrama erişmeyi nasip etsin. Güzel Kürtün'ümüzde, güzel insanlarımızla beraber olmak bizleri çok mutlu etti onurlandırdı. Zaten bu mübarek ayın feyzi, bereketi de burada. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve muhtarlarımız burada. Değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu vatanda hepimizin üzerinde hak sahibi olan sizlersiniz. Onun için sizler bizim başımızın tacısınız. Her daim başımızın üzerinde yeriniz var. Bize düşen ne varsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Her daim kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu, sizler için her daim ne yapılması gerekiyorsa koşarak geleceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE