Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu

10.04.2022 10:41
Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Bakanı Yakup Turgut, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının da katıldığı program Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların da iftar yaptığı alanda yemeğini sıraya girerek diğer protokol üyeleriyle birlikte kendisi alan Vali Taşbilek, salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Programda yaptığı konuşmada davetlerine icabet eden herkese teşekkür eden Vali Taşbilek, "Allah hayırlı ramazanlar nasip etsin. İnşallah sağlık içinde bayrama erişmeyi nasip etsin. Güzel Kürtün'ümüzde, güzel insanlarımızla beraber olmak bizleri çok mutlu etti onurlandırdı. Zaten bu mübarek ayın feyzi, bereketi de burada. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve muhtarlarımız burada. Değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu vatanda hepimizin üzerinde hak sahibi olan sizlersiniz. Onun için sizler bizim başımızın tacısınız. Her daim başımızın üzerinde yeriniz var. Bize düşen ne varsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Her daim kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu, sizler için her daim ne yapılması gerekiyorsa koşarak geleceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu
Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu
Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu
Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu
Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Başkan Aydın'dan şehit babasına müjdeli haber Son dakika haberi... Başkan Aydın'dan şehit babasına müjdeli haber Kaymakam Demirer öğrencilerle iftarda bir araya geldi Kaymakam Demirer öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Mehmet Çağatay, Enver Şen, Gümüşhane, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
10:11 Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı!
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 10:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Taşbilek Kürtün'de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement