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Vali Taşolar telsiz anonsuyla ekiplerin bayramını kutladı

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kurban Bayramı'nda görevi başında olan güvenlik güçlerinin bayramını telsiz anonsuyla kutladı.

Kurban Bayramı'nda uygulama noktalarında ve çeşitli alanlarda incelemelerde bulunan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, görevi başındaki güvenlik güçlerini de unutmadı. Telsiz anonsuyla ekiplerin bayramını kutlayan Taşolar, "Bu bayram gününde bizlerin huzuru ve güvenliği için görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.