Vali Taşyapan\'dan Jandarmaya Bayram Ziyareti

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın Ramazan Bayramı kapsamındaki son ziyaret noktası Zap Jandarma Karakol Komutanlığı oldu. Karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Taşyapan, ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti. Ziyaret sırasında personelle sohbet eden Taşyapan, jandarma teşkilatının üstlendiği önemli sorumluluklara dikkat çekerek, tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Taşyapan'ın bayram ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşma, görev başındaki personel tarafından memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ