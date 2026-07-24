Medya Bağımlılıkla Mücadelede Kilit Rol Oynuyor

Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" paneli düzenlendi. Panelde medyanın bağımlılıkla mücadeledeki önemine değinildi. Panelde konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, bağımlılıkla mücadelede önleyici, koruyucu ve tedavi edici tedbirlerin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirterek, vatandaşların, özellikle de gençlerin bağımlılığın her türlüsünden uzak tutulmasının önem taşıdığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, AYD ve TÜBAF iş birliğinde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" Paneli, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

"Tüm bağımlılıklar, fertleri, toplumları ve dünyayı olumsuz etkiliyor"

Panelin açılış konuşmasında bağımlılıklar hakkındaki düşüncelerini paylaşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Özellikle son yıllarda önemli bir küresel sorun haline gelen madde bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılıklar; psikolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda onarılmaz tahribata sebebiyet vermekte, dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm fertleri, toplumları ve tüm dünyayı olumsuz etkilemektedir. Hepimizin bildiği üzere; güçlü birey güçlü aileyi, güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet de güçlü devleti meydana getirmekte, bireyden devlete uzanan bu zincirin herhangi bir halkasında yaşanabilecek en küçük zafiyet ise telafisi imkansız felaketlere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki; sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir ve sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri de bağımlılıktır. Dolayısıyla bireyleri içten içe çürüten, toplumu adım adım ifsat eden bağımlılık illetiyle mücadele hepimiz için hayati önem taşımaktadır. Buradan hareketle gerek önleyici, gerek koruyucu gerekse tedavi edici tedbirlerle vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmamız gerekmektedir" dedi.

"Yılın ilk 6 ayında 20 bin 862 kişiye bağımlılıklar konusunda eğitim verildi"

Samsun'da da bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar atıldığına değinen Vali Tavlı, "Samsun'umuzda da 2024-2028 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan 2024-2028 Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, adalet teşkilatımız, belediyelerimiz ve üniversitelerimiz; temiz zihinler, sağlıklı nesiller ve güçlü bireyler yetiştirmek için koordineli ve kurumlar arası eş güdüm içerisinde seferberlik ruhuyla çalışmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz düzenledikleri başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmamaktadır. Yine Yeşilay'ımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız da bu konuda önemli çalışmalara imza atmayı sürdürmektedir. 2026 yılının ilk altı ayında bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilinç oluşturma çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde 20 bin 862 kişiye uyuşturucu ve tütün bağımlılığı ile davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim verilmiştir. Bu vesileyle bağımlılıkla mücadele konusunda elini taşın altına koyan, şehrimizin ve ülkemizin güçlü, sağlıklı ve müreffeh yarınları için fedakarca çalışan herkese huzurlarınızda özellikle teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Başkan Halit Doğan: "Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri imkanları artırmaya devam ediyoruz"

Güçlü toplumlar için sağlıklı bireylerin önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Güçlü toplumlar yalnızca ekonomik kalkınmayla değil; sağlam aile yapısıyla, bilinçli bireyleriyle ve umutla geleceğe bakan gençleriyle ayakta kalırlar. Bugün bağımlılık denildiğinde çoğu zaman aklımıza yalnızca madde bağımlılığı geliyor. Oysa çağımız; insanın zamanını, dikkatini, sosyal ilişkilerini ve hayata katılımını tüketebilen çok farklı bağımlılık türlerini de beraberinde getiriyor. Bizim için belediyecilik; insanı merkeze alan, aileyi güçlendiren, gençlere güvenen ve onları hayata hazırlayan bir şehir anlayışıdır. Bu doğrultuda spordan kültüre, sanattan eğitime kadar her alanda gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, sosyal hayatın içinde aktif rol alabilecekleri imkanları artırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"En büyük hedefimiz; ailelerimizin huzur içinde yaşadığı bir Samsun'u daha da güçlendirmek"

Şehri, içerisinde yaşayan aileleri ve toplumu bağımlılıklara karşı daha da güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Doğan, "Samsun Valiliğimiz ve paydaş kurumlarımızla hayata geçirdiğimiz projelerimizle, Türkiye Avrupa Vakfı tarafından 'Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü' ile Samsun Büyükşehir Belediyemizin ödüllendirilmesi de bu anlayışımızın önemli bir göstergesi olmuştur. Çünkü inanıyoruz ki bağımlılıkla mücadelenin en güçlü yolu; insanlara yalnızca 'uzak dur' demek değil, onları sporla, kültürle, sanatla, bilimle ve sosyal yaşamla buluşturabilmektir. Bugün Samsun; ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan, kadınıyla erkeğiyle tüm yaş gruplarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha fazla yer aldığı, üretimi, katılımı ve dayanışmayı teşvik eden şehir vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bizim en büyük hedefimiz ise; çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin umutla geleceğe baktığı ve ailelerimizin huzur içinde yaşadığı bir Samsun'u hep birlikte daha da güçlendirmektir. Çünkü her bağımlılık vakasının arkasında yalnızca bir istatistik değil; bir aile, bir umut, yarım kalmasını istemediğimiz bir hayat hikayesi ve ülkemizin insan kaynağı vardır. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi hep birlikte sahiplenmek, geleceğimize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmede medyaya büyük görev düştüğünü belirttiği açılış konuşmasının ardından panele geçildi.