Vali Tavlı, Samsun'un 17 ilçesindeki sosyal yardım vakıflarını değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Tavlı, Samsun'un 17 ilçesindeki sosyal yardım vakıflarını değerlendirdi

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Vali Tavlı, Samsun\'un 17 ilçesindeki sosyal yardım vakıflarını değerlendirdi
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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda 17 ilçedeki sosyal yardım vakıflarının performansı ele alındı. Toplantıda ailenin güçlendirilmesi, çocuk ve doğum yardımları ile Vefa Programı kapsamındaki destekler değerlendirildi.

Samsun'da 17 ilçede faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmaları, Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda ailelerin güçlendirilmesi, sosyal yardımların kapsamı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek programları değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü katıldı.

Toplantıda, Samsun'un 17 ilçesinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri ve vakıfların performansları değerlendirildi. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi, çocuk ve doğum yardımları ile yeni evlenecek gençlere yönelik destekler gündeme alındı.

Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşların bakımına yönelik çalışmalar ile Vefa Programı ve Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yürütülen faaliyetler de ele alındı.

Toplantıda, sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
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