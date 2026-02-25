Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı

Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı
25.02.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Tavlı ve eşi, şehit annesi ve ailesiyle birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı. Vali Tavlı, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Gülbahar Çayıroğlu'nun Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti. İftar programında, şehit Umut Bulut başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için dualar edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhan Tavlı, Umut Bulut, Piyade, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:54:47. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.