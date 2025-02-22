Vali Toros, Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

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Mersin Valisi Atilla Toros, Limonluk Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik hizmet vermekte olan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Limonluk Öğrenci Yurdu ziyaret eden Vali Toros, yurt yemekhanesinde yiyecek stantlarının arkasına geçerek kahvaltıda öğrencilere kendi elleriyle ikramda bulundu.

Vali Atilla Toros, kahvaltı sonrasında yemekhanede öğrencilerle birlikte çay eşliğinde sohbet ederek öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi, onlara tavsiyelerde bulunarak derslerinde başarılar diledi. Toros, "Her zaman olduğu gibi gençlerimize destek olmaya, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Toros, eşi Dudu İrem Toros ile birlikte Mersin Kız Öğrenci Yurdundaki öğrencilerle de bir araya geldi. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına geçerek sabah kahvaltısında öğrencilere eşlik eden Vali Atilla Toros, kahvaltının ardından yemekhanede ve genç ofiste öğrencilerle bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti, sıcak ve samimi bir ortamda öğrencilerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak başarı dileyen Vali Toros, "Hepiniz burada devletimize emanetsiniz, her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz. Güvenlik ve huzur içinde, konforlu bir ortamda eğitim yaşamına devam etmeniz, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük yatırımdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN