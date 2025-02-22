Vali Toros, Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Toros, Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Vali Toros, Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Mersin Valisi Atilla Toros, öğrencilere kahvaltı ikramında bulundu ve taleplerini dinledi.

22.02.2025 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Limonluk Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik hizmet vermekte olan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Limonluk Öğrenci Yurdu ziyaret eden Vali Toros, yurt yemekhanesinde yiyecek stantlarının arkasına geçerek kahvaltıda öğrencilere kendi elleriyle ikramda bulundu.

Vali Atilla Toros, kahvaltı sonrasında yemekhanede öğrencilerle birlikte çay eşliğinde sohbet ederek öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi, onlara tavsiyelerde bulunarak derslerinde başarılar diledi. Toros, "Her zaman olduğu gibi gençlerimize destek olmaya, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Toros, eşi Dudu İrem Toros ile birlikte Mersin Kız Öğrenci Yurdundaki öğrencilerle de bir araya geldi. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına geçerek sabah kahvaltısında öğrencilere eşlik eden Vali Atilla Toros, kahvaltının ardından yemekhanede ve genç ofiste öğrencilerle bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti, sıcak ve samimi bir ortamda öğrencilerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak başarı dileyen Vali Toros, "Hepiniz burada devletimize emanetsiniz, her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz. Güvenlik ve huzur içinde, konforlu bir ortamda eğitim yaşamına devam etmeniz, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük yatırımdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Atilla Toros, mersin, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Toros, Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Toros, Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.