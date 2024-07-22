Vali, Tunceli'de bir çocuğa makam aracını tahsis etti - Son Dakika
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Yerel

Vali, Tunceli'de bir çocuğa makam aracını tahsis etti

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Demir Dağ isimli çocuğun isteğini kabul ederek makamında ağırladı. Vali, çocuğun makam aracına binmek isteğini geri çevirmedi ve ona çeşitli hediyeler verdi.

22.07.2024 18:14
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Tunceli'de bir çocuk, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile fotoğraf çektirip makam aracına binmek istedi. Vali Tekbıyıkoğlu, makamında kabul ettiği küçük çocuğa makam aracını tahsis etti.

Tunceli'de Demir Dağ isimli çocuk, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile tanışıp fotoğraf çektirmek istedi. Çocuğun bu isteğini duyan Vali Tekbıyıkoğlu, Demir Dağ'ı makamında kabul etti. Dağ ile sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, çocuğun makam aracına binmek istemesine kayıtsız kalmadı. Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracını küçük çocuğa tahsis edip çeşitli hediyeler verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali, Tunceli'de bir çocuğa makam aracını tahsis etti - Son Dakika

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