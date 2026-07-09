Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz şehitlerine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

Vali Ustaoğlu\'ndan 15 Temmuz şehitlerine ziyaret
09.07.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Burhaniye'de şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in kabrini ve ailesini, ardından şehit Timur Aktemur'un ailesini ziyaret ederek dualarla andı. Ziyaretlerde şehit ailelerine devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz şehitleri Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in Burhaniye'deki kabrini ve ailesini, ardından şehit Timur Aktemur'un ailesini ziyaret etti. Ziyaretlerde şehitler dualarla anıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Burhaniye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Ustaoğlu, ilk olarak 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in Burhaniye'de bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehidi rahmet ve minnetle anan Ustaoğlu, daha sonra Mustafa Serin'in ailesiyle bir araya gelerek aile fertleriyle görüştü.

Ziyaret kapsamında şehit ailelerinin talep ve görüşlerini dinleyen Vali Ustaoğlu, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Vali Ustaoğlu, Burhaniye programı kapsamında ayrıca 15 Temmuz şehidi Timur Aktemur'un ailesini de evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Ustaoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, 15 Temmuz şehitlerinin vatan ve millet uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmayacağı ifade edilirken, şehit ailelerine destek mesajı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Valiliği, İsmail Ustaoğlu, Mustafa Serin, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz şehitlerine ziyaret - Son Dakika

Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Rusya’da dizel yakıt ihracatı yasaklandı Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı
Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 17:04:59. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz şehitlerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.