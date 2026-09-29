Vali Ustaoğlu, yeni binada hasta kabul eden Sındırgı Devlet Hastanesi'ni inceledi - Son Dakika
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Vali Ustaoğlu, yeni binada hasta kabul eden Sındırgı Devlet Hastanesi'ni inceledi

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Vali Ustaoğlu, yeni binada hasta kabul eden Sındırgı Devlet Hastanesi\'ni inceledi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Sındırgı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, hastanenin fiziki yapısı ve hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alıp tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Sındırgı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, hastanenin fiziki yapısı, hizmet alanları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sındırgı Devlet Hastanesi, yeni binasında hasta kabulüne başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, hizmet vermeye başlayan hastanede incelemelerde bulundu.

Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Sındırgı Kaymakam Vekili ve Bigadiç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Sındırgı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merih Dilbaz, AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan ve MHP İlçe Başkanı Bekir Demirtaş da katıldı.

Hastanenin fiziki yapısı, hizmet alanları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Ustaoğlu, tedavi gören vatandaşlarla da bir araya geldi.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Ustaoğlu, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Sındırgı ve çevresindeki vatandaşlara sağlık hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
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