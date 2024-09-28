Vali Vahdettin Özkan\'dan Manisa\'nın İlçelerine İlk Ziyaret

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'dan Manisa'ya atanan ve dün görevine başlayan Vali Vahdettin Özkan, ilçe ziyaretleri kapsamında Selendi ve Kula ilçelerini ziyaret etti.

Manisa'daki görevine başlayan Vali Vahdettin Özkan, ilk ilçe ziyaretlerini yaptı. Sabah saatlerinde Selendi ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan Vali Özkan, daha sonra Kula ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Selendi Hükümet Konağı önünde Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Ahmet Ömer Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Özkan, burada Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Murat Daban'dan ilçenin tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı. Vali Özkan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için el birliğiyle hareket edeceğiz. İlk ziyaretimizi de Selendi ilçemizde başladık" dedi.

Kula'da jeopark ve futbol topu dikim atölyesini inceledi

İkinci durağı olan Kula ilçesinde Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri tarafından Kula Kaymakamlığı önünde karşılanan Vali Özkan, Kaymakam Özdemir'den ilçe hakkında bilgiler aldı. İlçe protokolü ile de tanışan Vali Özkan, Kula Kaymakamlığı tarafından yürütülen futbol topu dikim atölyesini ziyaret etti. Burada elleriyle futbol topu üreten kadınlarla sohbet eden Vali Özkan, daha sonra Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Kula- Salihli jeopark ağı içerisinde yer alan Divlit Yanardağı ve Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip jeopark alanı ile ilgili Kaymakam Özdemir ve Jeopark Turizm Sorumlusu Ali Karataş'tan bilgiler alan Vali Özkan, Salihli ilçesini ziyareti için Kula'dan ayrıldı.

Vali Özkan'ın Kula ilçe ziyaretine Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve protokol üyeleri eşlik etti. - MANİSA