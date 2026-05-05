Vali Varol'a veda programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol'a veda programı düzenlendi

Vali Varol\'a veda programı düzenlendi
05.05.2026 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol için Adıyaman'da veda yemeği programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol için Adıyaman'da veda yemeği programı düzenlendi.

Polis Evinde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, yargı mensupları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Vali Varol, "6 Şubat depremleri sonrasında göreve başladığı Adıyaman'da önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, yaklaşık üç yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Adıyaman'da sadece idari görev yürütmediklerini dile getiren Varol, bu şehirde yalnızca bir görev ifa etmedik, acıyı birlikte yaşadık, sevinci birlikte paylaştık, Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik. Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkışına tanıklık etmek benim için büyük bir onur oldu. Kentte yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarına değinen Varol, süreçte destek verenlere teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, kamu görevlilerine ve Adıyamanlı vatandaşlara şükranlarını sundu. Konuşmasının sonunda helallik isteyen Varol, Adıyaman'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek yeni görev yerinde de aynı azimle çalışmaya devam edeceğini" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol'a veda programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:49:37. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Varol'a veda programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.