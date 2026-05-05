Vali Varol\'a veda programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol için Adıyaman'da veda yemeği programı düzenlendi.

Polis Evinde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, yargı mensupları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Vali Varol, "6 Şubat depremleri sonrasında göreve başladığı Adıyaman'da önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, yaklaşık üç yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Adıyaman'da sadece idari görev yürütmediklerini dile getiren Varol, bu şehirde yalnızca bir görev ifa etmedik, acıyı birlikte yaşadık, sevinci birlikte paylaştık, Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik. Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkışına tanıklık etmek benim için büyük bir onur oldu. Kentte yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarına değinen Varol, süreçte destek verenlere teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, kamu görevlilerine ve Adıyamanlı vatandaşlara şükranlarını sundu. Konuşmasının sonunda helallik isteyen Varol, Adıyaman'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek yeni görev yerinde de aynı azimle çalışmaya devam edeceğini" diye konuştu. - ADIYAMAN