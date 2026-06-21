Aydın Valisi Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Aydın Valisi Babalar Günü'nü kutladı

Aydın Valisi Babalar Günü\'nü kutladı
21.06.2026 12:08
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, babaların aile ve toplumdaki önemini vurgulayarak Babalar Günü mesajı yayımladı. Babalığın sevgi, fedakarlık ve sorumluluk olduğunu belirten Varol, tüm babalara sağlık ve huzur diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Aydın Valisi Osman Varol yayımladığı mesajda babalığın yalnızca bir kan bağı değil, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini belirtti. Babaların sevgileriyle yol gösteren, tecrübeleriyle hayatı şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu ifade eden Vali Varol, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, sevgileriyle yolumuzu aydınlatan ve tecrübeleriyle yol gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Babaların aile kurumunun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Varol, bir ömrü ailesinin huzuru, güvenliği ve geleceği için adayan babaların fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti. Varol, babaları 'gölgesinde huzur bulduğumuz ulu çınarlar' olarak nitelendirerek, güçlü aile bağlarının kurulmasında ve toplumsal değerlerin yaşatılmasında üstlendikleri sorumlulukların son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Mesajında Türk kültüründe babaya duyulan saygının önemine de değinen Varol, babaların emek ve fedakarlıklarının yalnızca bir güne sığdırılamayacağını belirterek, onların emeğine layık olmanın ve hak ettikleri sevgi ile saygıyı göstermenin en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Vali Varol, mesajının sonunda başta vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür temennisinde bulundu. Varol ayrıca hayatını kaybeden tüm babaları rahmet, minnet ve saygıyla andı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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