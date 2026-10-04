Vali Varol başkanlığındaki toplantıda Aydın\'ın 77 bin 475 tonluk kapasitesi görüşüldü

Aydın, su ürünleri yetiştiriciliğinde 77 bin 475 tonluk proje kapasitesiyle Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alırken, sektörün geleceği ve üretim potansiyelinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında ele alındı.

Aydın'ın su ürünleri sektöründeki mevcut potansiyeli ve gelecek hedeflerinin değerlendirildiği Su Ürünleri Sektörü İstişare Toplantısı'nda, sektörün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi. Toplantıda doğal kaynakların korunması, üreticilerin desteklenmesi ve su ürünleri sektörünün il ekonomisine sağladığı katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Aydın'da su ürünleri yetiştiriciliğinin yanı sıra balıkçılık faaliyetleri de geniş bir üretici ağıyla sürdürülüyor. Kentte faaliyet gösteren 2 birlik ve 12 kooperatifin yanı sıra 243 kayıtlı balıkçı teknesi bulunuyor. Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı sayısı ise bin 445 olarak kayıtlara geçti. Toplantıda, Aydın'ın sahip olduğu su ürünleri potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve üretimin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Doğal kaynakların korunması ile üretimin devamlılığı arasında denge gözetilerek sektörün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde sürdürülmesi ele alındı.

Aydın'ın su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye üçüncüsü konumundaki üretim kapasitesinin yanı sıra balıkçılık faaliyetlerinin de geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri de ele alındı.