Vali Varol Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, çarşı esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi.

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'ndeki Buhara Caddesi'ni ziyaret eden Vali Osman Varol, yeni başlayacak olan Adıyaman Çarşı Projesi 1. etap çalışmaları ve tahliye süreci hakkında esnafı bilgilendirdi. Esnafın taleplerini dinleyen Vali Varol, ülkenin ve ilin kalkınmasına katkı sağlayan esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vali Varol, her daim hakla iç içe olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN