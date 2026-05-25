Vali Varol\'dan Bayram Ziyareti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kurban Bayramı öncesinde tatil beldelerine giden güzergah üzerindeki önemli noktalardan biri olan Germencik Otoyol Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerin sürdüğü Germencik Otoyol Uygulama Noktası'nda incelemelerde bulunan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, görevli jandarma personeli ile bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, uygulama faaliyetlerine de katıldı. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için görev yapan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Varol, personele görevlerinde başarılar diledi. Bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Vali Varol, sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Varol ayrıca tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - AYDIN