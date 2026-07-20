Vali Varol, Kuşadası\'nda İncelemelerde Bulundu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası ilçesinde tarihi miras, eğitim yatırımları ve sosyal yaşam alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerine UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz Kaleleri ve Surlu Yerleşimleri' kapsamında yer alan Güvercinada'dan başlayan Vali Varol, tarihi kale ile müzeyi gezdi. Deniz ticareti tarihine ışık tutan eserler ile Osmanlı dönemine ait ticari ölçü aletlerini inceleyen Vali Varol, alandaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında Kesedağı Mesire Alanı'nı da ziyaret eden Vali Varol, alanda yürütülen çalışmalar ve mevcut durumla ilgili incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kuşadası Güvercinada Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için planlanan yeni kompleks alanına geçen Vali Varol, yatırım programına alınan 32 sınıflı eğitim binası, 300 yatak kapasiteli uygulama oteli ve spor salonu projelerine ilişkin planlama çalışmalarını yerinde değerlendirdi. İncelemelerin ardından okulun uygulama plajını da ziyaret eden Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Varol'un son durağı ise Kadıkalesi (Anaia) Ören Yeri ve Kazı Alanı oldu. Burada yürütülen arkeolojik kazılar ile koruma çalışmalarını inceleyen Vali Varol, kazı heyetinden antik kentin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. - AYDIN