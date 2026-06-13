Vali Varol, \'Süper Vali\' Yazıcıoğlu\'nu Ziyaret Etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın'da görev yaptığı dönemde kente önemli hizmetler kazandıran ve 'Süper Vali' oalrak adlandırılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın'da görev yaptığı süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar ve halkın gönlünde bıraktığı izlerle 'Süper Vali' olarak anılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun Söke Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Vali Varol, Aydın'a kazandırdığı hizmetler ve bıraktığı mirası rahmet ve minnetle yad etti. Ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Valimiz Dr. Osman Varol, görev yaptığı dönemde Aydın'a kazandırdığı eserler, hayata geçirdiği hizmetler ve halkımızın gönlünde bıraktığı izlerle daima saygı ve rahmetle anılan Aydın eski Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN