Vali Yakup Canbolat\'tan Koçarlı Belediyesi\'ne İade-i Ziyaret

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Koçarlı Belediyesi'ne iade-i ziyarette bulundu.

Belediye binası önünde İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın ve birim amirleri ile birlikte Vali Canbolat'ı karşılayan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Koçarlı halkına ve ilçeye sunduğu katkılar nedeniyle Vali Canbolat'a teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında ilçenin genel durumu, devam eden projeler ve vatandaşların talepleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Arıcı, Vali Canbolat'ın Koçarlı'ya verdiği önemi vurgulayarak, "Valimiz Yakup Canbolat'ı belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Kendisiyle ilçemiz adına faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza sunduğu destek ve ziyaretlerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Yakup Canbolat ise ziyarette ilçenin gelişmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - AYDIN