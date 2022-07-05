Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu

Vezirköprü 'de 1999-2003 yılları arasında kaymakamlık yapan, ilçede bütün kesimler tarafından sevilen Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü'de katıldığı bir düğünde genç çiftlerin sevincine ortak oldu. Esentepe Mahallesi'nde kır düğün salonunda yapılan Esra ve Taha Ağca çiftinin görkemli düğününe davet edilen Vali Yardımcısı Cinbir, damadın nikah şahidi oldu.

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Samsun, Yerel, Son Dakika

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