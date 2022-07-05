Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu

05.07.2022 09:52
Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, genç çiftlerin nikah şahidi oldu.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, genç çiftlerin nikah şahidi oldu.

Vezirköprü'de 1999-2003 yılları arasında kaymakamlık yapan, ilçede bütün kesimler tarafından sevilen Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü'de katıldığı bir düğünde genç çiftlerin sevincine ortak oldu. Esentepe Mahallesi'nde kır düğün salonunda yapılan Esra ve Taha Ağca çiftinin görkemli düğününe davet edilen Vali Yardımcısı Cinbir, damadın nikah şahidi oldu.

Evlenme cüzdanını gelin Esra Avcı'ya veren Cinbir, aile kurmanın önemine değinerek, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Yardımcısı Cinbir düğünde davetlilerle bir süre halay çekti. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Samsun'da 'Nefes' operasyonu: 86 bin 820 adet makaron ele geçirildi Son dakika haberi! Samsun'da 'Nefes' operasyonu: 86 bin 820 adet makaron ele geçirildi Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye veda programı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye veda programı
Kaynak: İHA

Vezirköprü, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 14 çocuğa işkence ve istismar suçlarından yargılanan Kur'an kursu müdürü ve hizmetlisi tutuklandı
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement