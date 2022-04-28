Vali Yardımcısı Kılıç: "Şehit aileleri emanetimizdir" - Son Dakika

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ile birlikte değişik mahallelerde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Şehit ve gazi çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kılıç, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıç, "Şehit aileleri emanetlerimizdir. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarını daima canlı tutacak ve şehitlerimizin aile fertlerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktan geri durmayacağız. Bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Mahallelerde toplanan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kılıç, kendileri ile yakından ilgilenerek değişik hediyeler verdi.

Kadınlarla sohbet edip onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yardımcısı Kılıç, ihtiyaç sahibi aileleri ise yerinde tespit ederek gereğinin yapılması talimatını verdi. - HAKKARİ