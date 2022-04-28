Vali Yardımcısı Kılıç: "Şehit aileleri emanetimizdir" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yardımcısı Kılıç: "Şehit aileleri emanetimizdir"

28.04.2022 09:39
Vali Yardımcısı Kılıç: "Şehit aileleri emanetimizdir"

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ile birlikte değişik mahallelerde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Şehit ve gazi çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kılıç, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıç, "Şehit aileleri emanetlerimizdir. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarını daima canlı tutacak ve şehitlerimizin aile fertlerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktan geri durmayacağız. Bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Mahallelerde toplanan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kılıç, kendileri ile yakından ilgilenerek değişik hediyeler verdi.

Kadınlarla sohbet edip onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yardımcısı Kılıç, ihtiyaç sahibi aileleri ise yerinde tespit ederek gereğinin yapılması talimatını verdi. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kılıç: Şehit aileleri emanetimizdir
Vali Yardımcısı Kılıç: Şehit aileleri emanetimizdir
Vali Yardımcısı Kılıç: Şehit aileleri emanetimizdir
Vali Yardımcısı Kılıç: Şehit aileleri emanetimizdir
Vali Yardımcısı Kılıç: Şehit aileleri emanetimizdir

YORUMLAR
500
Kilis'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi Kilis'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi Hakkari Müftülüğü ekipleri köy köy dolaşıyor Hakkari Müftülüğü ekipleri köy köy dolaşıyor

Emre Kılıç, Hakkari, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yardımcısı Kılıç: 'Şehit aileleri emanetimizdir' - Son Dakika


Son Dakika
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
09:02 28 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:48 İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı!
08:41 Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu! 24 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: İngiliz kadın ve Iraklı sevgilisi öldürmüş
08:40 Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
08:39 Dünya tarihini aydınlatacak buluş: 504 milyon yıllık fosil bulundu
08:34 28 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 09:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yardımcısı Kılıç: "Şehit aileleri emanetimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement