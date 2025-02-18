Vali Yardımcısı Kurt'tan seneyi devriyesinde şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Vali Yardımcısı Kurt'tan seneyi devriyesinde şehit ailesine ziyaret

Vali Yardımcısı Kurt\'tan seneyi devriyesinde şehit ailesine ziyaret

Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte 2016 yılında Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay üstçavuş Uğur Fetih Özdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

18.02.2025 13:36
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Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte 2016 yılında Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay üstçavuş Uğur Fetih Özdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette yapılan duanın ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selam ve taziye dileklerini ileten Vali Yardımcısı Kurt; vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını, şehitlerin haklarının ödenmeyeceğini belirtti. Kurt, "Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Seneyi devriyesinde gerçekleştirilen ziyarette Şehit Astsubay Üstçavuş Uğur Fetih Özdemir'in annesi ve eşi ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yardımcısı Kurt'tan seneyi devriyesinde şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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