Vali Yavuz ve protokol şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yavuz ve protokol şehitliği ziyaret etti

Vali Yavuz ve protokol şehitliği ziyaret etti
05.06.2025 13:31  Güncelleme: 13:35
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Kurban Bayramı arifesinde Malatya protokolü, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dualar etti; Vali Seddar Yavuz, bayramın huzur içinde geçmesi ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı arifesinde Malatya protokolü, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dualar etti; Vali Seddar Yavuz, bayramın huzur içinde geçmesi ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı arifesinde kent protokolüyle birlikte Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek Şehit kabirlerine karanfiller bıraktı.

Kurban Bayramı arefesinde gerçekleşen ziyarete Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak, daire müdürleri ve çok sayıda şehit yakını katıldı. Protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, şehitler için dualar okundu.

Ziyaret sırasında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Aziz devletimizin ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Aramızda bulunan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ise 86 milyonun evladı ve kardeşidir. Her daim sizin yanınızdayız" dedi.

Kurban Bayramı süresince gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Yavuz, bayramların manevi iklimine uygun şekilde geçmesi için vatandaşların trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Yavuz, "Bayramlar ne kadar sevinç günleri ise maalesef bazen ayrılık günlerine de dönüşebiliyor. Trafik kazalarında özellikle aşırı hız kaynaklı can kayıpları yaşanıyor. Trafik kazalarının yüzde 44'ü aşırı hızdan kaynaklanmakta. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Yavuz ayrıca bayram öncesi ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarının koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü de belirterek, "Sosyal yardımlaşma vakıflarımız ve kaymakamlıklarımız aracılığıyla ayni ve nakdi yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerine de değinen Vali Yavuz, Malatya'nın yeniden inşası için devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda Malatya'mız yeni yüzüyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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