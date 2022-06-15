Vali Yazıcı'dan jandarmaya: "Sizler sayesinde Anadolu kıyamete kadar Türk yurdu kalacak"

Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü programına katılan Vali Yazıcı, "Türk jandarması 183 yıldır üzerinde taşıdığı şerefli üniformayı onurla ve gururla bugünlere getirdi" dedi.

Jandarma Teşkilatının 183'üncü Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kokteyle katılan Vali Ersin Yazıcı, Jandarma personeli tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.

"Jandarmamız topluma güven vermeye devam edecek"

Jandarma Teşkilatının 183 yıldır Türk milletine güven verdiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı, "Türk Jandarması 183 yıldır onurla ve gururla dimdik ayakta. Türk milletine güven vermeye ve Türk milletini güvende hissettirmeye devam ediyor. 30 yıllık mülki idari amirliği hayatımda polis ve jandarmamızın her geçen gün kendini yenilediğine ve hizmet sunduğu kitleye güven verdiğine binlerce kez şahit oldum. Jandarmamız topluma güven vermeye devam etsin. Büyük Türk devleti öncelikle arsıza, hırsıza, ülkede gözü olan hainlere korku salacak, bunu kiminle yapacak Türk ordusuyla, Türk jandarmasıyla, Türk polisiyle yapacak" ifadelerini kullandı.

"Allah sizi doğruluktan ayırmasın"

Jandarmanın gelişen teknolojiye ayak uydurarak olayları en kısa sürede çözdüğüne vurgu yapan Vali Yazıcı, "Jandarmamız olayları faili meçhul bırakmadan, vicdanlarda yara açmadan ve toplumun tepkisini çekmeden hızlı bir şekilde çözüp, yargının önüne çıkartıyor. Türk jandarması 183 yıldır üzerinde taşıdığı şerefli üniformayı onurla ve gururla bugünlere getirdi. İnanıyoruz ki Anadolu'da kıyamete kadar Türk devleti yaşamaya devam edecek. Türk jandarması bu topluma aynı şekilde hizmet etmeye devam edecek. Bize bu onuru ve gururu yaşatan tüm jandarma çalışanlarına huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Allah sizi bu doğruluktan, güzellikten kendisine güvenilen insan olmaktan ayırmasın. Toplumun teveccühünü ve teşekkürünü kazanmış olmanın haklı gururuyla Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Jandarma Teşkilatımızın 183'üncü Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet Jandarma personeli tarafından hazırlanan konseri dinledi. Ardından yine jandarma personeli tarafından hazırlanan halk oyunları ve Büyükşehir Belediyesi Bando gösterisini izledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Metin Altunbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı P. Alb. Erdal Köse, Sahil Güvenlik Grup Komutan Vekili SG Üsteğmen Gürkan Kantaroğlu, kurum müdürleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere katıldı. - ANTALYA