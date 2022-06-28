Vali Yiğitbaşı, Ayazini'deki film setini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yiğitbaşı, Ayazini'deki film setini ziyaret etti

28.06.2022 11:32
Vali Yiğitbaşı, Ayazini'deki film setini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran yiğitbaşı, Ayazini köyündeki mağaralarda çekimleri devam eden bir tarih filminin setini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran yiğitbaşı, Ayazini köyündeki mağaralarda çekimleri devam eden bir tarih filminin setini ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde bulunan Frig Vadisinde çekimleri devam eden bir tarih filmi seti gece geç saatlere kadar devam ediyor. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayazini'nde çekimleri devam eden filminin setini ziyaret etti. Teknik ekip ve oyuncularla sohbet eden Vali Yiğitbaşı, tüm ekibe kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı, Ayazini'deki film setini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:25 Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı, Ayazini'deki film setini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement