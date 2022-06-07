Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

07.06.2022 14:23
Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi birim müdürleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, bu dönem Afyonkarahisar için birlikte çalışacağı mesai arkadaşlarından brifing aldı. Toplantıda İl Özel İdaresinin çalışmaları, görev ve sorumluk alanları, yürütülen iş ve işlemler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ve birim müdürleri Vali Yiğitbaşı'na bilgiler verdi.

Vali Yiğitbaşı 420 köy, 18 ilçe ve 14 bin kilometrekare alanıyla büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın her noktasına yapılacak hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması noktasında bu dönem birlikte çalışacağı Toy ve birim müdürlerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi
Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

YORUMLAR
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Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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