Vali Yiğitbaşı şehitler derneğini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği'ni ziyaret etti.

Vali Yiğitbaşı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun nesiller boyu yaşatılması gerektiğini vurguladı. Şehit ve gazi ailelerinin fedakarlıklarının unutulamayacağını belirten Vali Yiğitbaşı, "Evlatlarını vatan uğruna yetiştiren ailelerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Gençlerimiz vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetişiyor. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız, çünkü onlar bu ülkenin en kıymetli hazineleridir" dedi.

Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yiğitbaşı ve protokol üyelerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR