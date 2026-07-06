Vali Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı.

İl Müdürü Orhan Bayrak ve kurum yöneticileriyle bir araya gelen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik sunulan hizmetler, koruyucu aile çalışmaları, sosyal destek faaliyetleri ve kurumun genel işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İl Müdürü Orhan Bayrak'tan yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi alan Vali Yılmaz, vatandaş odaklı sosyal hizmet anlayışının önemine dikkat çekerek, özveriyle görev yapan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR