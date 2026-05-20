Vali Yılmaz'dan Engelli Aileye Ziyaret

20.05.2026 14:33
Eskişehir Valisi Yılmaz, engelli Zekeriya Soğuk'u ziyaret ederek akülü sandalye talebini dinledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Engelliler Haftası kapsamında Zekeriya Soğuk ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Soğuk'un yüzde 95 zihinsel engelli kızı, yatağa bağımlı babası için Vali Yılmaz'dan akülü sandalye istedi.

Milli Parklar bünyesinde görev yaptıktan sonra emekli olan Zekeriya Soğuk, Orman İşletmesi'nde Kızıl Geyik Yetiştirme Çiftliği'nde çalıştığı dönemde uğradığı geyik saldırısı sonucu engelli kaldı. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, uzun süredir yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Zekeriya Soğuk'u ziyaret etti. Soğuk'un sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Vali Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Validen babası için akülü sandalye istedi

Yaşlı adamın yüzde 95 zihinsel engelli olan kızı Mediha ile de yakından ilgilenen Yılmaz, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Bir süre aile bireyleriyle sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, fedakarca bakım sürecini sürdüren adamın eşine ve yakınlarına teşekkür ederek devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti. Soğuk'un engelli kızı ise, yatağa bağımlı babası için Vali Yılmaz'dan akülü sandalye istediğini söyledi.

"Hepimiz birer engelli adayıyız"

Ziyarette konuşan Vali Yılmaz, "Öncelikle tabii Zekeriya amcayı duymuştum daha önce. Geyiklere bakarken çocukluğundan beri onlarla ilgileniyormuş. Tabii orada bir talihsizlik yaşamış. Onun üzerine engelli duruma düşmüş. Zekeriya amcanın bu mücadelesi hakikaten çok insanları düşündüren, duygulandıran örnek bir şahsiyet aslında. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Medine kızımız da engelli. Bugün hem Zekeriya amcayı hem Medine'yi ziyaret etmekten mutluyum. Biliyorsunuz engelliler haftası. Aslında şuna hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz ki sevgiyle yaklaştığımızda, sevgiyle baktığımızda bütün engeller kalkıyor. Bu engel her zaman yani hepimiz bu işe adayız diyebiliriz. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi iyi anlamalıyız. Onların zorluklarını iyi empati yaparak kurmalıyız ve her zaman da yanlarında olmaya gayret göstermeliyiz. Çünkü dediğimiz gibi biz de hepimiz, her birimiz engelli adayız" dedi.

"Uzun zamandır tedavi görüyorum"

Yaşadıklarından bahseden Zekeriya Soğuk ise "Ormanda çalışıyordum, bana geyik çarptı. Uzun zamandır tedavi görüyorum. Elim ayağım tutmuyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

