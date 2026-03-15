Vali Yılmaz, iftarda mülki idare amirleriyle buluştu

15.03.2026 13:27
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, eski vali yardımcıları ve aileleri iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mülki idare ailesinin vatan ve millet hizmetindeki önemine değindi. İftar sofrasında meslektaşları ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Bu aile çok kıymetli, memleketimiz için önemli bir aile. İyi ki bir araya geldik. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Mülki idare ailesinin bir üyesi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Hepimiz görev yaptığımız yerlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kendimize görev biliyoruz. Çoğu zaman iftarlarımızı vatandaşlarımızla, özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızla, öksüz ve yetim çocuklarımızla, bizler için çok kıymetli olan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte yapıyoruz. Bu vesileyle kendi ailemizi, yani mülki idare ailesini zaman zaman ihmal ettiğimiz de oluyor. Oysa bu aile çok kıymetli, memleketimiz ve vatanımız için önemli bir aile. İyi ki varsınız, iyi ki bir araya geldik. Şimdiden yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepimize sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice güzel günler nasip etsin. Sağ olun, var olun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
