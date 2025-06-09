Vali Zorluoğlu, Dürümlü şehitlerinin mezarına ziyarette bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2016 yılında Sur ilçesi Dürümlü Mezrası'nda bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu şehit olan 16 sivil vatandaşın mezarına ziyarette bulundu.

2016 yılında Sur ilçesi Dürümlü Mezrası'nda bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu şehit olan 16 sivil vatandaş, mezarları başında Vali Murat Zorluoğlu ve Yenişehir İlçe Müftüsü'nün katılımıyla dualarla yad edildi.

Anma programının ardından şehit aileleriyle bayramlaşma gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR