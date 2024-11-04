Van Barosu'ndan Kayyum Atamalarına Karşı Çıkan Açıklama

Yerel

(VAN) - Van Barosu, kayyum atamalarına ilişkin "Hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızı vurguluyor, toplumun seçilmiş temsilcilerine yönelik hukuka aykırı müdahalelerin karşısında duracağımızı kamuoyuna beyan ediyor ve yetkilileri; demokratik ilkelere uygun hareket etmeye, seçilmiş belediye başkanlarını derhal görevlerine iade ederek halkın iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Van Barosu, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik bir toplumda, halkın seçtiği temsilcilerin iradesine saygı gösterilmesi esastır. Bu tür uygulamalar sadece yerel yönetimleri değil, aynı zamanda toplum genelinde güven duygusunu zedelemekte ve sosyal huzuru tehdit etmektedir. Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine, halkın iradesiyle seçilen belediye başkanları ve Belediyelere kayyum atanması, demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne zarar veren bir uygulamadır. Seçimle iş başına gelmiş temsilcilerin görevden alınarak kayyum atanması, halk iradesini yok saymaktadır. Yasal süreçlerin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda kayyum atamaları, hukukun temel ilkeleriyle çelişmekte ve seçme-seçilme hakkını zedelemektedir. Bu tür müdahaleler, halkın seçimlere olan güvenini sarsmakta ve toplumsal barışa katkı sağlamamaktadır. Demokratik bir toplumda, halkın seçtiği temsilcilerin iradesine saygı gösterilmesi esastır. Bu tür uygulamalar sadece yerel yönetimleri değil, aynı zamanda toplum genelinde güven duygusunu zedelemekte ve sosyal huzuru tehdit etmektedir.

Van Barosu olarak, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızı vurguluyor, toplumun seçilmiş temsilcilerine yönelik hukuka aykırı müdahalelerin karşısında duracağımızı kamuoyuna beyan ediyor ve yetkilileri; demokratik ilkelere uygun hareket etmeye, seçilmiş belediye başkanlarını derhal görevlerine iade ederek halkın iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz."