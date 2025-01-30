Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları 10 Ayda Önemli Hizmetler Yapıldığını Açıkladı

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(VAN)- Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, kentte bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve vatandaşları kabul etti. Eş başkanlar, 10 aylık süreçte önemli hizmetlere imza attıklarını belirterek, çalıştıkları süre boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Van halkına teşekkür etti.

Kentte bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda Vanlı, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Belediye yönetimini devralmalarının üzerinden 10 ay geçen Eş Başkanlar Şedal ve Zeydan, gün boyu ziyaretleri kabul etti.

Belediye binasına yapılan ziyaretlere; İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay, Tuşba Belediye Eş Başkanları Hanım Akkoş ve Ümit Keser, Edremit Belediye Eş Başkanı Rabia Başak Koç, Gürpınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Tahir Ertaş ve Belediye Meclis Üyeleri, DEM Parti ve DBP il ve ilçe örgütleri, KESK Van Şubeler Platformu, İHD, TMMOB, DİSK, Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası, Van Kantinler Bakkallar Manavlar Esnaf Odası, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile birçok yurttaş katıldı.

"10 ayda önemli hizmetlere imza attık"

Ziyaretçileri kapıda karşılayan Eş Başkan Şedal ve Zeydan, ziyaretler karşısında büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Yönetimde 10 ayı geride bıraktıklarını söyleyen eş başkanlar, kısa sürede Van halkına büyük hizmetler yaptıklarını ve bu hizmetleri yaparken şeffaf, eşitlikçi, demokratik bir belediye anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti. Eş başkanlar ayrıca, kenti halkla ve kent dinamikleriyle birlikte yönetme sözü verdiklerini ve 10 aylık süre içerisinde bunu başarmak için büyük çaba sarfettiklerini sözlerine ekleyerek, kendilerini yalnız bırakmayan Van halkına teşekkür etti.

Ziyaretçilerden belediye yönetimine teşekkür

Ziyarete gelen kuruluşlar ve vatandaşlar ise, eş başkanlar ve belediye yönetimine yürüttükleri başarılı çalışmalar için teşekkür etti. Siyasi parti ve STK'ler eş başkanları yönetimdeki başarılarını tebrik ederek, her koşulda belediye yönetiminin yanında olduklarını dile getirdi.