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Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni araç alımları ile toplu taşıma filosunu güçlendirerek 2023 yılında toplam 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı. Kent nüfusunun yaklaşık 8 katı kadar yolcu taşınırken, özel halk otobüslerine aylık ortalama her bir otobüse 7 bin TL destek sağlandı. Ayrıca, 65 yaş üstü, engelli, gaziler ve diğer hak sahipleri ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlandı. Van Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da hizmetlerine devam edecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı
15.01.2024 - 16:24,
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Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında toplam 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı. Yeni araç alımları ile toplu taşıma filosunu güçlendiren belediye, kent nüfusunun yaklaşık 8 katı kadar yolcu taşıdı.

Büyükşehir belediyesi, geniş ulaşım ağıyla Van'ın dört bir yanına toplu ulaşım hizmeti veriyor. BELVAN kart kullanımı ile yıl boyu belediyeye ait otobüslerle 9 milyon 257 bin 342 kişi taşındı. Ayrıca, özel halk otobüsleriyle de 6 milyon 772 bin 44 kişi seyahat etti. Kentte günlük ortalama 44 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, yıl içerisinde 4 milyon 364 bin 347 kişi ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlandı.

Özel halk otobüslerine aylık ortalama her bir otobüse 7 bin TL destek sağlanırken; 65 yaş üstü, engelli, gaziler, şehit yakınları, yerel ve ulusal basında çalışan saha personeli ile diğer hak sahipleri faydalanıyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüslerine 12 ayda 2 milyon 134 bin 214 TL ek gelir desteği sağlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenen destek ise 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 534 bin 214 TL ödeme gerçekleştirildi.

Özellikle Van'da 2022 yılı itibariyle kredi kartlı binişler başlatılırken, 2023 yılında 797 bin 62 kişi bu hizmetten faydalandı. Ayrıca üniversite kampüsü içine kurulan geri iade cihazları ile öğrencilere elektronik ücretlerinin üstünü alabilme imkanı sağlandı. Ayrıca daha önce uygulamaya konulan karekod uygulaması ile 2023 yılında 7 bin 566 kişi taşındı.

Toplu ulaşımda araç filosunun güçlendirilmesinin yanı sıra tecrübeli şoför kadrosu ile hizmet kalitesini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da çalışmalarını sürdürecek. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı - Son Dakika
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