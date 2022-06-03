Van Büyükşehir Belediyesi 90 mevsimlik personel alacak - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 90 mevsimlik personel alacak

03.06.2022 09:05
Van Büyükşehir Belediyesi 90 mevsimlik personel alacak

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 mevsimlik (5 ay 29 gün) temizlik personeli alınacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 mevsimlik (5 ay 29 gün) temizlik personeli alınacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istihdama katkı sağlamak ve yaz aylarında artan iş yükünü hafifletmek amacıyla belediyenin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 mevsimlik (5 ay 29 gün) temizlik personeli alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden de duyurusu yapılan alımlar, şeffaflık ve liyakat esaslı olarak kura usulü ile gerçekleştirilecek. Van Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarında bulunan cami bakım ve temizliği, park ve bahçelerin temizliği, mezarlıkların temizliği, yolların temizliği, kaldırımların temizliğinde ve sahipsiz hayvanların bakımı ve temizliği gibi işlerde çalıştırılmak üzere alınacak personelin başvuruları sadece online olarak yapılacak. Başvuruları 02.06.2022 ile 05.06.2022 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak olan alımlarda, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İnternetten alınacak başvurular için ise son tarih 05 Haziran 2022 Pazar günü saat 17.00 olarak belirlendi. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edildikten sonra başvuru kriterlerini taşıdığı tespit edilen adaylar için 07 Haziran 2022 Salı günü saat 15.00'da Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında Noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek. Şeffaflık ilkesi gereği yapılacak kura çekimi Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabilecek" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, Yerel, Son Dakika

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