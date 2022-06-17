Van Büyükşehir Belediyesi bin çocuğa bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi bin çocuğa bisiklet hediye etti

17.06.2022 00:58
Van Büyükşehir Belediyesi bin çocuğa bisiklet hediye etti

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği'nin ortak çalışmasıyla bin çocuğa bisiklet hediye edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği'nin ortak çalışmasıyla bin çocuğa bisiklet hediye edildi. Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, "Çocuklarımızın sadece zihinsel anlamda gelişmeleri yetmez aynı zamanda onların bedensel olarak gelişimine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Van Valiliği ile yapılan ortak çalışmayla kentte bin öğrenciye bisiklet hediye ediliyor. Bisiklet dağıtımı için Edremit Kocaeli Parkta program yapıldı.

"Spora özel destek veriyoruz"

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, çocuklardan yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını ve spor yapmalarını istedi. Van Büyükşehir Belediyesince yaklaşık bin adet bisikletin kent genelinde dağıtıldığını belirten Vali Dr. Ozan Balcı, "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları önemsiyoruz. Çocuklarımızın sadece zihinsel anlamda gelişmeleri yetmez aynı zamanda onların bedensel olarak gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Onun için de spor yapmalarını istiyorum. Her çocuğumuzun ya bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalının çok iyi bir izleyicisini olmalarını istiyorum. O yüzden de spora özel destek veriyoruz. Yaz spor okullarını da açıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kuruyorlar. Bizde Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği olarak destek veriyoruz. Ailelerimizden ricamız çocuklarını yaz spor okullarına göndersinler. Bunu yanı sıra mahalle ligleri kuruyoruz. İnşallah tüm okullarımızın bahçelerine de basketbol ve voleybol sahalarını yapıyoruz. Uygun olanlarına halı saha yapacağız" dedi

"Bizler bu bisikletleri devletimizin milletimizin imkanlarıyla dağıtıyoruz"

Okulların kütüphanelerini yenilediklerini sözlerine ekleyen Vali Dr. Balcı, "Yeni kitaplar alacağız. Çocuklarımızın kitap okumaları başarılı olmaları bizler için önemli. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın yazı hem kitap okuyarak hem de oyun oynayarak ve spor yaparak geçirmelerini istiyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler bu bisikletleri devletimizin milletimizin imkanlarıyla dağıtıyoruz. Devletin imkanlarını devletin gerçek sahiplerine yani milletimizin çocukları için harcıyoruz. Bu çocuklarımıza bir lütuf değil onların en doğal hakkı. Bizler bunları çocuklarımız ve kadınlarımızla da paylaşmakta büyük mutluluk duyuyoruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program sembolik olarak dağıtılan 55 bisikletin hediye edilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi bin çocuğa bisiklet hediye etti - Son Dakika

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