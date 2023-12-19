Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden 10 bin 595 sokak hayvanına tedavi

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bir yılda 10 bin 595 sokak hayvanını tedavi ederek 14 bin 249'unu da aşıladı.

Van Büyükşehir Belediyesince 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa dağıtıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı merkez, son sistem teknolojiyle donatılırken, bünyesinde ameliyathaneler, aşılama odaları ve barınaklar bulunduruyor. 4 veteriner hekim ve 36 personelin görev yaptığı merkez, başarılı çalışmalara da imza atıyor.

2023 yılı itibari ile ekiplerin cadde ve sokaklarda yaralı halde bulunan, vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen 10 bin 595 sokak hayvanı tedavi altına aldı. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan sokak hayvanları alındığı bölgeye tekrar bırakılıyor.

Van'da kent merkezi başta olmak üzere beslenme noktalarına kedi ve köpekler için her gün mama bırakılıyor. Ekipler yıl boyunca besleme odakları ve hayvanların bulunduğu alanlara 170 ton mama bıraktı.

Toplum sağlığı açısından sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl içerisinde 14 bin 249 sokak hayvanına kuduz ile iç ve dış parazit aşısı yaptı.

Kent genelinde bulunan sokak köpeklerine mikroçip ve tasma takarak kayıt altına alıyor. Takılan mikroçip sayesinde köpeklerin hastalıkları, yaşı, aşıları, kullandığı ilaçlar gibi özellikler kayıt altına alınarak takip edilebiliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleri sonucu kurulan Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlıyor.

Birliğin koordinasyonu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden yürütülürken, birlik bünyesine alınan 4 araç ise sokak hayvanları için çalışıyor. - VAN