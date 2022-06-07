Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

07.06.2022 16:32

Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Nisan ayından bu yana yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda azalma meydana gelirken, sahil şeridinde bulunan esnaf ve vatandaşlar da çalışmaları memnuniyetle karşılıyor. 29 Ekip, 50 personelle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

'İlaçlama çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor'

Erken alınan tedbirlerle sinekle mücadelede ciddi yol aldıklarını belirten Sağlık İşleri Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, "Özel ekipman ve araçlarımızla göl yüzeyi, bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu sene ilaçlama çalışmalarımıza erkenden başladık. Bizim için en önemli mücadele larva mücadelesidir. Bu yıl erken alınan tedbirlerle larvaların önüne geçerek popülasyonun çoğalmasını önledik. İlaçlama çalışmamız kentin dört bir tarafında yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca akşam saatlerinde uçkun mücadelesine başladık. Bu sene sineksiz bir yıl geçirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

'Belediyenin başarılı çalışmasından dolayı sinekler az'

Yapılan ilaçlama çalışmalarından dolayı kıyı şeridini rahatlıkla kullanabildiklerini dile getiren İşletmeci Hülya Ertaş ise "Uzun zamandır burada hizmet vermekteyiz. Özellikle sabah saatlerinde sineklerden dolayı hizmet kalitemizde bir düşüş vardı. Çünkü insanlar buraya iyi bir vakit geçirmeye geliyorlardı. Van Büyükşehir Belediyesinin başarılı çalışmasından dolayı sinekler çok az. İnsanlar gelip kıyı şeridinden rahat oturup gezebiliyorlar. Belediye ekipleri bu yıl çok güzel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmalardan ekiplere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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