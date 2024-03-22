Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Ramazan Konulu Söyleşi Düzenledi

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 'Ramazan' konulu söyleşi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi' devam ediyor. 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturan proje kapsamında kadınlara yönelik 'Ramazan: Rahmet, Mağfiret ve Beraat Ayı' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye kadınlar ilgi gösterdi. Tuşba ilçe müftülüğünde görevli Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Çakar tarafından verilen söyleşide; Ramazan ayının önemi, bu ayda yapılması gerek ibadetler, bu ayın rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma vesile olduğu vurgusu yapıldı.

Aile destek merkezlerindeki (ADEM) kadın kursiyerlerin de katıldığı söyleşi yapılan duaların ardından sona erdi. - VAN