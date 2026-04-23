Van Büyükşehir Belediyesi'nden Çıkarılan İşçilerin Eylemi 269'uncu Gününde: Halkın İradesine ve Emekçinin Ekmeğine El Uzatmaktan Vazgeçin

23.04.2026 10:23  Güncelleme: 11:59
Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylem 269'uncu gününde devam etti. Bu işçilerden Hıvzullah Aktı, "Kimse bizim sabrımızı sınamaya kalkmasın. 269 gün bekleyen bu irade, 269 gün daha beklemeye muktedirdir. Ancak bilinmelidir ki, gasbedilen haklarımız iade edilene, 223 arkadaşımız iş başı yapana kadar bu meydan bizim evimiz, bu direniş bizim onurumuzdur" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı protesto, 269'uncu gününde de devam etti.

Sanat Sokağı'nda düzenlenen eyleme DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, DİSK Genel İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, belediye eş başkanları, DBP İl Eş Başkanlarının yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Eylemde, "Kayyum ve zulmü gidecek, biz işimize geri döneceğiz" yazılı pankart taşınırken, "Direne direne kazanacağız", "Kayyumlar gidecek, irade gelecek" ve "Hak, hukuk, adalet" "İşçiler dönecek hırsızlar gidecek" sloganları atıldı.

İşten çıkarılan 223 işçi arasında yer alan Hıvzullah Aktı, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Van Büyükşehir Belediyesi'nden hukuksuzca kapı dışarı edilen 223 emekçi kardeşimizin direnişi bugün tam 269. gününde. Dokuz aya yakındır bu meydanda atan her kalp, sadece ekmek için değil; adalet için, liyakat için ve bu kentin onuru için çarpmaktadır. Bizleri görmezden gelenler, zamanın bizi yoracağını sananlar, 269 gün sonra bugün bu kalabalığa baksınlar. Yorulmadık, eksilmedik, buradayız. 269 gündür boyun eğmedik. Geçen bu süre zarfında sadece mevsimler değişti, bizim kararlılığımız asla değişmedi. 'Arşiv araştırması' adı altında uydurulan bahaneler, 269 gündür gerçek bir hukuk duvarına çarpmaktadır. Mahkemeler 'işe iade' dedikçe, kayyum yönetimi hukukun arkasından dolanmaktadır."

Van'ın geleceğiyle oynamayın. Kimse bizim sabrımızı sınamaya kalkmasın. 269 gün bekleyen bu irade, 269 gün daha beklemeye muktedirdir. Ancak bilinmelidir ki, gasbedilen haklarımız iade edilene, 223 arkadaşımız iş başı yapana kadar bu meydan bizim evimiz, bu direniş bizim onurumuzdur. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz, halkın iradesine ve emekçinin ekmeğine el uzatmaktan vazgeçin. Hukuku uygulayın, işçileri geri alın, Van'ın huzurunu daha fazla bozmayın. Bu 223 yiğit insan sizin kardeşinizdir. Onların mücadelesine ses verin, bu haklı davada yanımızda olun. Çünkü biz kazandığımızda sadece işçiler değil, Van kazanacak; adalet kazanacak. Direne direne kazanacağız. İş, aş, özgürlük."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
