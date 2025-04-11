Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BELVAN TİC. LTD. ŞTİ bünyesinde çalışan personele kademeli olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri verilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELVAN TİC. LTD. ŞTİ personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi veriliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda iş sağlığı uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından personele verilen eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, hedefi ve kapsamı, risk değerlendirmesi, personelin özlük hakları, iş kazaları ve kapsamı gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitimler sonunda personele sertifika verileceği belirtildi. - VAN