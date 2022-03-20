Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

20.03.2022 14:37

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 çalışıyor. Kent merkezinde gece boyu küreme-tuzlama çalışması yapılırken, kırsalda ise hasta kurtarma, yola düşen çığların temizlenmesi ve kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinası ve 700 personel ile 6 bin kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat karla mücadele ediliyor. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ekipler, bir yandan karla mücadele ederken, bir yandan da hasta kurtarma ve kapalı yolların açılması için var gücüyle çalışıyor.

Kentte mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı yoğun kar yağışı ve tipiye neden oldu. Kar yağışı ile birlikte çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Özalp, Çaldıran, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde hasta kurtarmaya giderken yolda mahsur kalan 112 ekiplerinin yardımına koştu.

" Başkale'de çığ düşen mahalle yolu ulaşıma açıldı"

Ayrıca Başkale ilçesi Sualtı Mahalle yolunda 4 farklı noktaya düşen çığların temizlenmesi için yapılan çalışmalar tamamlanarak, mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı. İş makinalarının boyunu aşan karda yapılan zorlu çalışma 4 gün sürdü. Kentte kar yağışı devam ederken, 13 ilçede ekipler karla mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 137 mahalle ve bu mahallelere bağlı 181 mezra yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

YORUMLAR
500

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, kar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:23 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement